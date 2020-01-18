Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı kiraladı

Zvonimir Sarlija, Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 23 yaşındaki stoper satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa , Rusya 'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Hırvat savunma oyuncusu Zvonimir Sarlija'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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