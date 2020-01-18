Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı kiraladı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı kiraladı

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Hırvat savunma oyuncusu Zvonimir Sarlija'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı kiraladı, System.String[]

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Hırvat savunma oyuncusu Zvonimir Sarlija'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 23 yaşındaki stoper satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Zvonimir Sarlija, Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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