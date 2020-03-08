Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti - Son Dakika Spor

Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti

7 saat önce

Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.

Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti, System.String[]

Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.


Kasımpaşa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle özel bir etkinlik yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcular, Süper Lig'in 25. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kayserispor mücadelesi öncesi tribünde bulunan kadın taraftarlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek hediye etti. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
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