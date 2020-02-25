Kasımpaşalı futbolcular, Nursal Bilgin için hastaneye gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşalı futbolcular, Nursal Bilgin için hastaneye gitti - Son Dakika Spor

Kasımpaşalı futbolcular, Nursal Bilgin için hastaneye gitti

1 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nursal Bilgin, hayatını kaybetti.

Kasımpaşalı futbolcular, Nursal Bilgin için hastaneye gitti, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nursal Bilgin, hayatını kaybetti.


Bilgin'in bir dönem görev yaptığı Kasımpaşa Futbol Takımı, maçın ardından hastaneye geldi.


Eski Kasımpaşalı futbolcular Veysel Sarı ve Karim Hafez de hastaneye gelenler arasında yer aldı.


Kasımpaşalı futbolcular ve idareciler, Bilgin ailesine taziyede bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.


Kasımpaşa, Beyoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:26 
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