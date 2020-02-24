Kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyet, Nursal Bilgin için hastanede

Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet, hayatını kaybeden idari yönetici Nursal Bilgin için hastaneye geldi.

Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yuman Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin için Kasımpaşalı futbolcular, yöneticiler, teknik direktör Fuat Çapa ve heyeti Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bilgin ailesine başsağlığı dileyen futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet, sonrasında hastaneden ayrıldı.

Öte yandan eski Kasımpaşalı birkaç futbolcu da taziye için hastaneye gelen isimler arasında yer aldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kasımpaşalı futbolcular, teknik direktör Çapa ve yöneticilerin hastaneden görüntüleri

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