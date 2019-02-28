Son Dakika Haberleri: Kasımpaşalı Taraftarlar Mustafa Denizli'yi İstifaya Davet Etti

Kasımpaşalı Taraftarlar Mustafa Denizli'yi İstifaya Davet Etti

5 dakika önce

Kasımpaşa-Akhisarspor maçında lacivert-beyazlıların taraftarları Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti.

Kasımpaşalı Taraftarlar Mustafa Denizli'yi İstifaya Davet Etti, System.String[]
Kasımpaşa-Akhisarspor maçında lacivert-beyazlıların taraftarları Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 yenilen Paşa, kupaya veda etti. Maçta Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı izlemeye gelen lacivert-beyazlı taraftarlar, "Denizli istifa" diye tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca bir önceki Teknik Direktör Kemal Özdeş lehinde tezahüratlar yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Mustafa Denizli, Denizli, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi!

UEFA, Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Ceza Verdi İddaa İhalesinde 10 Yıllık İmza Atıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 22:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşalı Taraftarlar Mustafa Denizli'yi İstifaya Davet Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]