Fanatik'in haberine göre; Kasımpaşa'nın Belçikalı orta saha oyuncusu Mickael Tirpan, eşinin sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.
Eşi iki sene önce hastalığa yakalanan 27 yaşındaki futbolcu ülkesinde verdiği röportajda, "Şu anda zihinsel olarak çok kötü günler geçiriyorum. Sadece ailemin yanına dönmek istiyorum. Belçika'ya her döndüğümde, ertesi gün ailemden tekrar ayrılmak zorunda olduğumu biliyorum. İşin en zor kısmı bu" dedi.
Belçikalı oyuncu, "Eşimin yanında olmak zorundayım. Çok daha az bir maaşa gideceğim. Kafam yerinde olmadığında en üst seviyede performans gösteremeyeceğimi görüyorlar. Dileğim değişmedi. Geri dönmek istiyorum ama bunu değiştirecek gücüm yok. Ama hala umutluyum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı - Son Dakika Spor