Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı

Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Yunus sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Fanatik'in haberine göre; Kasımpaşa'nın Belçikalı orta saha oyuncusu Mickael Tirpan, eşinin sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

"ZİHİNSEL OLARAK İYİ DEĞİLİM"

Eşi iki sene önce hastalığa yakalanan 27 yaşındaki futbolcu ülkesinde verdiği röportajda, "Şu anda zihinsel olarak çok kötü günler geçiriyorum. Sadece ailemin yanına dönmek istiyorum. Belçika'ya her döndüğümde, ertesi gün ailemden tekrar ayrılmak zorunda olduğumu biliyorum. İşin en zor kısmı bu" dedi.

"PERFORMANS GÖSTEREMEYECEĞİM"

Belçikalı oyuncu, "Eşimin yanında olmak zorundayım. Çok daha az bir maaşa gideceğim. Kafam yerinde olmadığında en üst seviyede performans gösteremeyeceğimi görüyorlar. Dileğim değişmedi. Geri dönmek istiyorum ama bunu değiştirecek gücüm yok. Ama hala umutluyum" ifadelerini kullandı.