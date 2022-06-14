KASIMPAŞASPOR TRİBÜN LİDERİ CİNAYETİNDE 8 TUTUKLAMA

Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yüksel Ustahüseyin'e(48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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