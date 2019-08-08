Son Dakika Haberleri: Kasımşapaşa'dan borç açıklaması
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Kasımşapaşa'dan borç açıklaması

1 saat önce

Kasımpaşa, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kulübün herhangi bir borcunun olmadığı belirtildi.

Kasımşapaşa'dan borç açıklaması, System.String[]
Kasımpaşa, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kulübün herhangi bir borcunun olmadığı belirtildi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, akşam saatlerinde resmi internet sitesinden kulübün borç durumu hakkında bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Kasımpaşa'nın herhangi bir borcu olmadığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş, özveriyle ve karşılıksız bir şekilde ülkemizin en büyük ve en modern tesislerini Türk Sporu'nun hizmetine sunmuştur ve başarılı bir yönetim anlayışı içinde Türk Futbolu'nun gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için bu tür destek ve yatırımlara kurumsal bir yapıda devam etmektedir.

Kamuoyunda sıkça dile getirilen diğer spor kulüplerinin borçlarının aksine Kasımpaşa Spor Kulübü bugüne dek Türk Spor camiasına yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmiştir.

Kulübümüz Ağustos 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte kamuya 31 milyon 811 bin 196 Türk Lirası vergi ödemesi yapmıştır ve herhangi bir kamu borcu bulunmamaktadır. Aynı dönemde 87 milyon 500 bin Türk Lirası nakit üreten kulübümüzün herhangi bir finansal kuruluşa da borcu bulunmamaktadır.

Çeşitli kurumlar tarafından Türk futbol kulüplerinin borçları açıklanmakta ve kulübümüzün de bu kulüpler içerisinde bulunduğu zannı oluşmaktadır.

Şirketimizin kamuya, finansal kuruluşlara, şahıs firmalarına ve çalışanlarımıza herhangi bir borcunun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." - İSTANBUL
Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:58 Kaynak: İHA
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