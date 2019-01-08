Kasın Güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda Kolu Kırıldı

Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı.

Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı.



Yalova'da başlayan Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bartınlı sporcu Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı. 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Yıldız, 50 kiloda mindere çıktı. Zehra Demirhan'ın rakibi olan sporcunun güreş esnasında kolu kırıldı ve minderi antrenörünün kucağında terk etmek zorunda kaldı. Ambulansla spor salonundan ayrılan genç sporcu, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - YALOVA

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