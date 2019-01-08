Son Dakika Haberleri: Kasın Güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda Kolu Kırıldı

Kasın Güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda Kolu Kırıldı

1 saat önce

Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı.

Kasın Güreşçinin Türkiye Şampiyonası'nda Kolu Kırıldı, System.String[]
Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı.

Yalova'da başlayan Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bartınlı sporcu Şerife Yıldız'ın kolu kırıldı. 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Yıldız, 50 kiloda mindere çıktı. Zehra Demirhan'ın rakibi olan sporcunun güreş esnasında kolu kırıldı ve minderi antrenörünün kucağında terk etmek zorunda kaldı. Ambulansla spor salonundan ayrılan genç sporcu, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

Yalova, Şerife Yıldız, Türkiye, Spor
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