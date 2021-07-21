Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanıbaşındaki uyuz hamamında arıyor - Son Dakika

Sincan Malıköy Mahallesinde Uyuz Hamamı olarak bilinen göl, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Hamamın cilt hastalıklarına iyi geldiği inanılmakta. Uyuz hamamına giren vatandaşlar suyundan şifa ararken kimisi de zeminden çıkan çamuru vücutlarına sürerek fayda ummakta. Uyuz hamamına ilgi gösteren vatandaşlar yetkililerin buraya sosyal tesisler yapmasını beklediklerini söylemekte.

ANKARA - Başkent'in yanıbaşında Sincan ilçesine bağlı Malı Köyde bulunan Uyuz Hamamı olarak bilinen göl, uyuz olanlarının, cilt hastalıklarından rahatsız olanların uğrak yeri oldu.

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