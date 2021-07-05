Üye Girişi
Kaşıntıya ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar - Son Dakika

Kaşıntıya ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar

05.07.2021 18:51
Kaşıntıya ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar, System.String[]

Kaşıntı, onlarca farklı nedenle oluşabilen bir rahatsızlıktır.

Kaşıntı, onlarca farklı nedenle oluşabilen bir rahatsızlıktır. Özellikle geçmeyen kaşıntı evreleri, birtakım hastalıkların habercisi olabilir. Erkek, kadın ve çocuk fark etmeksizin herkeste eşit oranda görülebilir. Kronik kaşıntıların ana nedeni fiziksel olabileceği gibi tamamen psikolojik de olabilir. Devam eden kaşıntı süreçlerinde baş ağrısı, ciltte kızarıklık ve benzeri belirtiler ortaya çıkarsa bir uzman yardımı almakta fayda vardır.

Kaşıntıya ne iyi gelir? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar

Limon: Kaşıntıya karşı uygulanabilecek doğal yollardan biri limon... Bunun için limon kaşınan bölgede birkaç dakika bekletilerek kaşıntının rahatlatılmasına yardımcı olabilir.

Karanfil yağı: Kaşıntı sorununa karşı karanfil yağı da tercih edilebilir. Kaşınan bölgeye karanfil yağı uygulanabilir.

Su: Kaşıntının şiddeti azaltmada soğuk su yardımcı olabilir. Kaşınan yere soğuk su sürerek rahatlama sağlanabilir.

Aleo vera: Bu bitkinin jeli, iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Kaşıntıyı rahatlatmak için o bölgeye uygulanabilir.

Kaşıntı Nasıl Geçer?

1- Aşırı terlemeden kaçınılmalı: Aşırı terleme, cilt bariyerini yıkar ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Kaşınmanın önüne geçmek için ter emen özel kumaşlı kıyafetler giyilmelidir.

2- Krem ve pudra kullanılmalı: Kaşıntı giderici pudra ve kremler aktif olarak kullanıldığı takdirde bu yöndeki şikayetler yarı yarıya azalır. Özellikle kaşınan bölgeye günde ya da bir iki kere bu özel kremlerden sürülebilir.

3- Su içmek: Bol bol su içmek baş ağrısını giderdiği gibi kaşıntı şikayetlerini de en aza indirgiyor.

Alerjik kaşıntı nasıl geçer?

Yapılan testler sonucunda kaşıntı, alerjik nedenlerden kaynaklanıyorsa, alerji semptomlarını azaltmaya yönelik tedavi uygulanır.

Kaşıntı ve kızarıklığa ne iyi gelir?

Kaşıntının oluştuğu bölgede kızarıklık da mevcutsa hekim tarafından buna yönelik tedavi uygulanarak kontrol altına alınmaya çalışılır.

Vücutta kaşıntı nasıl geçer?

İlk olarak kaşıntının nedeninin saptanması gereklidir. Daha sonra vücuttaki kaşıntının rahatlatılmasına yönelik tedavi uygulanır.

Strese bağlı kaşıntıya ne iyi gelir?

Stres kaynaklı karşılaşılan kaşıntı, vücudun bir bölgesinde ya da genelinde görülebilir. Eğer stres ile beraber kaşıntı şikayetinde artış görülürse, hekim tarafından ilaç tedavisi uygulanabilir.

Kaşınma Sorunu Kimler Daha Çok Etkiler?

1- Diyabet: Gizli diyabet ve hamilelikte şeker gibi hastalıklarda kaşıntı had safhaya varabilir. Diyabet hastaları yapıları gereği çok daha hassas olduğu için belli başlı belirtiler çok daha yoğun olarak hissedilmektedir.

2- Hamilelik: Gebelik döneminde vücutta çok farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Bir dönüşüm süreci yaşandığı için ödem, şişlik ve kaşıntı gibi sorunlar ara ara görülmektedir. Hamilelik sona erdikten sonra bu belirtiler de kendiliğinden geçer.

3- AIDS: AIDS bağışıklık sistemini felce uğratan, son derece tehlikeli ve sinsi bir hastalıktır. Bireyler birçok farklı rahatsızlığa çok daha açık hale gelir. Kaşıntı problemi yaşayan AIDS hastaları aynı zamanda halsizlik, iştahsızlık ve ani kilo kayıplarıyla uğraşabilir.

Kaşıntının Fiziksel Nedenleri Nelerdir?

1- Alerjik reaksiyonlar: Alerjisi olan gıdaları bilmeden yiyen kişilerde en fazla rastlanan bulgu kızarıklık ve kaşıntıdır. En çok bal, polen ve çikolata alerjilerinde görülür. Reaksiyonların ortaya çıkardığı belirtiler kendiliğinden azalır ve geçer.

2- Kullanılan ilaçlar: Özellikle depresyon ve mide için kullanılan ilaçların yan etkiler kısmı dikkatle okunmalıdır. Yan etkilerin en fazla hissedildiği dönemlerde baş ağrısı, bulanık görme ve kaşıntı ortaya çıkabilir. Bu kaşıntılar da tıpkı alerjik reaksiyonlarda olduğu gibi geçicidir.

3- Karaciğer sorunları: Kara ciğerin eski işlevlerini yerine getirememesi ve buna bağlı olarak kişinin hastalanması kaşıntılara neden olabilir. Karaciğer iyileşme sürecine girdiğinde bu emareler de giderek azalır.

Kaşıntının Psikolojik Nedenleri Nelerdir?

1- Psikosomatik nedenler: Sadece fiziksel etkenler değil psikolojik faktörler de kaşıntının ana nedenleri arasında gösteriliyor. Bazı durumlarda ise fiziksel bir pataloji kaşıntı belirtilerini arttırabilir. Tıp literatüründe buna psikosomatik bulgular denir. Ancak söz konusu hastalık geçtikten sonra kişinin psikolojisi düzelmekte ve kaşıntı ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

2- Depresyon: Depresyona meyilli olan kişilerde içine kapanma, toplumdan kopma ihtiyacı gibi sosyal fobiler gelişir. Bu sosyal fobiler ile birlikte herhangi bir fiziksel neden olmamasına rağmen kaşıntı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

3- Paranoya ve kaygı semptomları: Kaygının ilerleyip paranoyaya yol açtığı durumlarda kişi vücudunun üzerinde böceklerin dolaştığını zannedebilir. Aynı şey alkolizm vakalarında da görülmektedir. Halüsinatif bir bulgu olarak kaşıntı, çok nadir görülen bir hastalıktır.

Kaşıntının Beslenme ile İlgili Nedenleri Var mıdır?

1- Acı yemek: Aşırı acı yendiğinde karaciğer uyarı verir ve kişilerin özellikle kafa bölgesinde kaşıntı başlar. Bu şekilde vücudu alarm veren kişilerin diyet yapmaları ve uzun bir süre acı içeren besinler yememeleri gerekiyor.

2- Baharatlı yemek: Kekik, pul biber ve nane gibi baharatların yemeklerde fazla tüketilmesi kaşıntı ihtiyacını arttırabilir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kaşıntıya ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar

Depresyon, Gebelik, AIDS, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kaşıntıya ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı 18:06 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi 17:38 Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi 17:10 Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 16:48 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt 15:38 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'dan gündeme damga vuracak Metropoll'dan gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım         
17:59
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti         
17:02
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil         
16:42
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 19:26:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaşıntıya ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement