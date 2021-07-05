Kaşıntıya ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kaşıntı neden olur? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar

Kaşıntı, onlarca farklı nedenle oluşabilen bir rahatsızlıktır. Özellikle geçmeyen kaşıntı evreleri, birtakım hastalıkların habercisi olabilir. Erkek, kadın ve çocuk fark etmeksizin herkeste eşit oranda görülebilir. Kronik kaşıntıların ana nedeni fiziksel olabileceği gibi tamamen psikolojik de olabilir. Devam eden kaşıntı süreçlerinde baş ağrısı, ciltte kızarıklık ve benzeri belirtiler ortaya çıkarsa bir uzman yardımı almakta fayda vardır.

Kaşıntıya ne iyi gelir? Evde kaşıntıyı geçiren bitkisel çözümler ve doğal yollar

Limon: Kaşıntıya karşı uygulanabilecek doğal yollardan biri limon... Bunun için limon kaşınan bölgede birkaç dakika bekletilerek kaşıntının rahatlatılmasına yardımcı olabilir.

Karanfil yağı: Kaşıntı sorununa karşı karanfil yağı da tercih edilebilir. Kaşınan bölgeye karanfil yağı uygulanabilir.

Su: Kaşıntının şiddeti azaltmada soğuk su yardımcı olabilir. Kaşınan yere soğuk su sürerek rahatlama sağlanabilir.

Aleo vera: Bu bitkinin jeli, iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Kaşıntıyı rahatlatmak için o bölgeye uygulanabilir.

Kaşıntı Nasıl Geçer?

1- Aşırı terlemeden kaçınılmalı: Aşırı terleme, cilt bariyerini yıkar ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Kaşınmanın önüne geçmek için ter emen özel kumaşlı kıyafetler giyilmelidir.

2- Krem ve pudra kullanılmalı: Kaşıntı giderici pudra ve kremler aktif olarak kullanıldığı takdirde bu yöndeki şikayetler yarı yarıya azalır. Özellikle kaşınan bölgeye günde ya da bir iki kere bu özel kremlerden sürülebilir.

3- Su içmek: Bol bol su içmek baş ağrısını giderdiği gibi kaşıntı şikayetlerini de en aza indirgiyor.

Alerjik kaşıntı nasıl geçer?

Yapılan testler sonucunda kaşıntı, alerjik nedenlerden kaynaklanıyorsa, alerji semptomlarını azaltmaya yönelik tedavi uygulanır.

Kaşıntı ve kızarıklığa ne iyi gelir?

Kaşıntının oluştuğu bölgede kızarıklık da mevcutsa hekim tarafından buna yönelik tedavi uygulanarak kontrol altına alınmaya çalışılır.

Vücutta kaşıntı nasıl geçer?

İlk olarak kaşıntının nedeninin saptanması gereklidir. Daha sonra vücuttaki kaşıntının rahatlatılmasına yönelik tedavi uygulanır.

Strese bağlı kaşıntıya ne iyi gelir?

Stres kaynaklı karşılaşılan kaşıntı, vücudun bir bölgesinde ya da genelinde görülebilir. Eğer stres ile beraber kaşıntı şikayetinde artış görülürse, hekim tarafından ilaç tedavisi uygulanabilir.

Kaşınma Sorunu Kimler Daha Çok Etkiler?

1- Diyabet: Gizli diyabet ve hamilelikte şeker gibi hastalıklarda kaşıntı had safhaya varabilir. Diyabet hastaları yapıları gereği çok daha hassas olduğu için belli başlı belirtiler çok daha yoğun olarak hissedilmektedir.

2- Hamilelik: Gebelik döneminde vücutta çok farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Bir dönüşüm süreci yaşandığı için ödem, şişlik ve kaşıntı gibi sorunlar ara ara görülmektedir. Hamilelik sona erdikten sonra bu belirtiler de kendiliğinden geçer.

3- AIDS: AIDS bağışıklık sistemini felce uğratan, son derece tehlikeli ve sinsi bir hastalıktır. Bireyler birçok farklı rahatsızlığa çok daha açık hale gelir. Kaşıntı problemi yaşayan AIDS hastaları aynı zamanda halsizlik, iştahsızlık ve ani kilo kayıplarıyla uğraşabilir.

Kaşıntının Fiziksel Nedenleri Nelerdir?

1- Alerjik reaksiyonlar: Alerjisi olan gıdaları bilmeden yiyen kişilerde en fazla rastlanan bulgu kızarıklık ve kaşıntıdır. En çok bal, polen ve çikolata alerjilerinde görülür. Reaksiyonların ortaya çıkardığı belirtiler kendiliğinden azalır ve geçer.

2- Kullanılan ilaçlar: Özellikle depresyon ve mide için kullanılan ilaçların yan etkiler kısmı dikkatle okunmalıdır. Yan etkilerin en fazla hissedildiği dönemlerde baş ağrısı, bulanık görme ve kaşıntı ortaya çıkabilir. Bu kaşıntılar da tıpkı alerjik reaksiyonlarda olduğu gibi geçicidir.

3- Karaciğer sorunları: Kara ciğerin eski işlevlerini yerine getirememesi ve buna bağlı olarak kişinin hastalanması kaşıntılara neden olabilir. Karaciğer iyileşme sürecine girdiğinde bu emareler de giderek azalır.

Kaşıntının Psikolojik Nedenleri Nelerdir?

1- Psikosomatik nedenler: Sadece fiziksel etkenler değil psikolojik faktörler de kaşıntının ana nedenleri arasında gösteriliyor. Bazı durumlarda ise fiziksel bir pataloji kaşıntı belirtilerini arttırabilir. Tıp literatüründe buna psikosomatik bulgular denir. Ancak söz konusu hastalık geçtikten sonra kişinin psikolojisi düzelmekte ve kaşıntı ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

2- Depresyon: Depresyona meyilli olan kişilerde içine kapanma, toplumdan kopma ihtiyacı gibi sosyal fobiler gelişir. Bu sosyal fobiler ile birlikte herhangi bir fiziksel neden olmamasına rağmen kaşıntı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

3- Paranoya ve kaygı semptomları: Kaygının ilerleyip paranoyaya yol açtığı durumlarda kişi vücudunun üzerinde böceklerin dolaştığını zannedebilir. Aynı şey alkolizm vakalarında da görülmektedir. Halüsinatif bir bulgu olarak kaşıntı, çok nadir görülen bir hastalıktır.

Kaşıntının Beslenme ile İlgili Nedenleri Var mıdır?

1- Acı yemek: Aşırı acı yendiğinde karaciğer uyarı verir ve kişilerin özellikle kafa bölgesinde kaşıntı başlar. Bu şekilde vücudu alarm veren kişilerin diyet yapmaları ve uzun bir süre acı içeren besinler yememeleri gerekiyor.

2- Baharatlı yemek: Kekik, pul biber ve nane gibi baharatların yemeklerde fazla tüketilmesi kaşıntı ihtiyacını arttırabilir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.