Üye Girişi
Kasırga, Çekya'yı yerle bir etti: 150 yaralı - Son Dakika

Kasırga, Çekya'yı yerle bir etti: 150 yaralı

25.06.2021 09:37
Kasırga, Çekya'yı yerle bir etti: 150 yaralı, System.String[]

Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu.

Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Bölgeden geçen Türk firmasına ait tır devrilirken, şoförü ameliyata alındı. Hodonin'de bulunan Türk Şehitliği'nin durumu hakkında ise bilgi alınamıyor.

Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Aniden başlayan dolu ve fırtına sonrasında yedi belediye hasar bildirirken en büyük hasarı Hruky, Moravsk Nov Ves, Luice ve Mikulice kasabaları aldı. Bölgedeki çoğu evi su basarken, kurtarma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce yaralının olduğunu tahmin ediyor. Bölge itfaiyeleri özel alarm seviyesi ilan ederken ülkenin dört bir yanından ve komşu Avusturya'dan yardım ve takviyeler bölgeye gidiyor.

Güney Moravya bölgesi kurtarma ekiplerinin sözcüsü Hedvika Kropkov: "Ölümlerin olduğunu doğrulayabilirim, ancak şu anda tam sayıyı bilmiyoruz. İnsanlar yıkılan evlerin altında ya da sular altında kaldı ve hala ekiplerin ulaşamadığı birçok yer var." dedi.

Hodonn hastanesinin müdürü Antonn Tesak: "Yaklaşık 150 yaralıyı tedavi ettik. Yaşanan durum bir savaş alanını andırıyordu. Her yerde kan vardı ve çaresiz insanlar gözyaşları içindeydiler. Başlarının üzerindeki çatıyı kaybettiler ama hayatlarını kurtardılar. " dedi.

Brüksel'deki AB liderler zirvesinde bulunan Andrej Babis ise twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Hava muhalefeti nedeniyle Çekya'ya dönmem imkansız. Komutanlarımızla ve başbakan yardımcım ile görüştüm. Afetten etkilenen vatandaşlara acil hükümet yardımı yapılması için gereken talimatları verdim" dedi.

TÜRK TIRI YAN YATTI, ŞOFÖRÜ AMELİYATA ALINDI

Doğal afet sırasında Çekya'nın Güney Moravya bölgesinin Breclav şehri yakınlarında park halinde olan bir Türk taşıma şirketine ait tır rüzgarın etkisi ile yan yatarak bariyerlere dayandı. Belçika'dan Bursa'ya gıda ekipmanları taşıyan tırın şoförü İbrahim Tekçe'nin kaza sonrası ellerinde kırıklar oluştu. Türk büyükelçiliği ile irtibata geçilmesi sonrası olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken,bölgede yaşanan afet nedeniyle yaşanan ambulans sıkıntısı nedeniyle Türk Büyükelçisi Egemen Bağış'ın talimatı ile bulunan bir araç ile Breclav hastanesine götürülen şoför İbrahim Tekçe doktorlar tarafından ameliyata alındı.

TÜRK ŞEHİTLİĞİNİN DURUMU BİLİNMİYOR

Afetin en çok yaşandığı şehirlerden biri olan Hodonin'de bulunan Türk şehitliği hakkında ise bir bilgi alınamadı. Şehitlik ile ilgili bilginin yarın sabah saatlerinde alınabileceği bildirildi. Bölgede 200'e yakın Türk vatandaşı yaşarken Prag Türk Büyükelçiliği'ne bölgedeki vatandaşlarımız ile ilgili kötü bir haber intikal etmedi.

(İHA)

Kasırga, Çekya'yı yerle bir etti: 150 yaralı
Kasırga, Çekya'yı yerle bir etti: 150 yaralı
Kasırga, Çekya'yı yerle bir etti: 150 yaralı

Avusturya, Fırtına, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasırga, Çekya'yı yerle bir etti: 150 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:18 Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:04 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor 11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar 11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il 10:56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı 10:52 Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı
Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi 10:22 Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı 10:17 Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı

Son Dakika Haberleri
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:43 İşveren, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
11:16 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
11:12 Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı
11:03 Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu
10:55 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
12:38
Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
12:05
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi         
11:41
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
11:31
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı         
11:17
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
AK Parti'nin AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
10:18
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:11:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasırga, Çekya'yı yerle bir etti: 150 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement