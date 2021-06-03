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'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede - Son Dakika

'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

03.06.2021 12:06
'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde, 350 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde, 350 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Finike ve Kumluca ilçelerinde 28 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. 350 jandarma personelinin katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak, gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin, 60 gram hibrit kenevir tohumu, 32 uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden M.İ.'nin mağdurları Finike sahilinde bulunan iş yerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile zorla alıkoyarak darbettiği, cep telefonlarını izinsiz olarak inceleyerek ele geçirdiği ve verileri sosyal medya hesaplarında paylaştığı, alıkonulan mağdurları darbederek zorla senet imzalattığı tespit edildi. Bu kapsamda yapılan aramalarda ise 4 cep telefonu, pompalı av tüfeği, balta, beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıt ele geçirildi. M.İ.'nin iş yerinde yapılan aramada ise FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'e ait CD'ler ele geçirildi.ŞÜPHELİLERDEN 22'Sİ ADLİYEDE

Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem başlatılan şüphelilerden 22'si bu sabah erken saatte jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 'Suç örgütü kurma', 'yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından işlem başlatılan M.İ., A.K., B.B. ve M.C.İ.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerden M.İ. hakkında ayrıca 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' suçundan da işlem başlatıldığı kaydedildi.


'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede
'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede
'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede
'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

Jandarma, Hisarcık, Kumluca, Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede - Son Dakika


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