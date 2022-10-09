Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası Nikaragua'ya doğru yaklaşıyor - Son Dakika
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Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası Nikaragua'ya doğru yaklaşıyor

09.10.2022 00:04

Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası Nikaragua'ya doğru yaklaşıyor Atlas Okyanusu'nda oluşan Julia Tropikal Fırtınası Nikaragua kıyılarına doğru yaklaşıyor.

Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası Nikaragua'ya doğru yaklaşıyor

MEXİCO CİTY - Atlas Okyanusu'nda oluşan Julia Tropikal Fırtınası Nikaragua kıyılarına doğru yaklaşıyor. Fırtınanın ülke topraklarına ulaşmadan önce güçlenerek kasırgaya dönüşmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Julia Tropikal Fırtınası'nın şu anda Karayip Denizi'nde bulunduğu ve batıya doğru doğru yol aldığı bildirilirken, önümüzdeki birkaç saat içinde güçlenerek kasırgaya dönüşeceği ve ardından yarın erken saatlerde Nikaragua'yı vuracağı ifade edildi. Kolombiya'nın Karayip Denizi'ndeki San Andres Adası'nda şiddetli yağış ve fırtınaya sebep olan Julia sebebiyle hükümetin alarma geçtiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi Julia Tropikal Fırtınası'nın Nikaragua'da karaya ulaştıktan sonra ülkede ve çevredeki diğer Orta Amerika ülkelerinde yaşamı tehdit eden yağışlara neden olarak sel ve toprak kaymalarına yol açabileceğini bildirdi. Fırtınanın batıya doğru ilerlemeye devam ederek Guatemala ve Meksika'yı da etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

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Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor Enerji anlaşmazlıkları ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini etkiler mi? Enerji anlaşmazlıkları ABD'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini etkiler mi?
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Atlas Okyanusu, Nikaragua, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası Nikaragua'ya doğru yaklaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası Nikaragua'ya doğru yaklaşıyor - Son Dakika
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