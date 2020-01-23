Kasiyere silah doğrultup gasp etti, yakalanınca, "kokoreççiyim" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kasiyere silah doğrultup gasp etti, yakalanınca, 'kokoreççiyim' dedi - Son Dakika

Kasiyere silah doğrultup gasp etti, yakalanınca, "kokoreççiyim" dedi

17 dakika önce

Ümraniye'de girdiği 3 ayrı marketin kasasından para çalan bir kişi yakalandı.

Kasiyere silah doğrultup gasp etti, yakalanınca,

Ümraniye'de girdiği 3 ayrı marketin kasasından para çalan bir kişi yakalandı. Şüphelinin bir olayda market çalışanına silah doğrultarak gasp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve yakalanınca "Kokoreççiyim ağabey" diyerek olaydan sıyrılmaya çalıştığı öğrenildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 10 Ocak ile 14 Ocak tarihlerinde Ümraniye'deki 3 farklı markette meydana gelen ve vatandaşı toplamda bin TL'lik maddi zarara uğratan gasp ve hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüpheli şahısın kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği ve eşkali belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.


Şüpheli yakalanınca "Kokoreççiyim ağabey" dedi


Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, ekipler Ümraniye'de eşkale uyan birini tespit etti. Polis, kimlik kontrolünün ardından şahısın Ümraniye'deki 3 ayrı markette meydana gelen hırsızlık ve gasp olaylarının şüphelisi olduğunu belirledi. İsminin Adem A. (22) olduğu öğrenilen şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve yakalanınca "Kokoreççiyim ağabey" diyerek olaydan sıyrılmaya çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Market çalışanına silah doğrulttu, dehşeti yaşattı


Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir marketin içine girerek kasaya yöneldiği ve belindeki silahı market çalışanına doğrulttuğu görüldü. Görüntülerin devamında, şüphelinin kasadaki paraları aldıktan sonra oradan uzaklaştığı izlendi. Bir başka olaya ait görüntüde ise, şüphelinin kasaya geldiğinde elindeki sütü bandın üzerine bıraktığı, kasiyerin kasayı açmasıyla birlikte bir anda kasaya uzanarak, paraları çalıp kaçtığı görüldü. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti
MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti Genç kızı ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı 'Palu ailesi' davasında, Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 14:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasiyere silah doğrultup gasp etti, yakalanınca, "kokoreççiyim" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]