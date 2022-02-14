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KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

14.02.2022 11:49

DİYARBAKIR'da yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü başına ise başına ise kapüşon takıp girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek sigara ve elektronik eşya alıp kaçan A.B., yakalanıp, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü başına ise başına ise kapüşon takıp girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek sigara ve elektronik eşya alıp kaçan A.B., yakalanıp, tutuklandı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesinde, yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü, başına ise kapüşon takıp bir markete giren şüpheli, kasiyeri bıçakla tehdit edip 10 paket sigara ve elektronik eşya alıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti. A.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASİYERİ BIÇAKLA TEHDİT EDİP GASP YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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