Kasiyeri oyaladı 10 bin lirayla kaçtı - Son Dakika

Kasiyeri oyaladı 10 bin lirayla kaçtı

Esenyurt'ta müşteri gibi davranarak girdiği tekel bayisinden 10 bin lira çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı.

Esenyurt'ta müşteri gibi davranarak girdiği tekel bayisinden 10 bin lira çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Olay dün 12: 00 sıralarında Saadetdere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Tekel bayisine giren zanlı, alışveriş yapma bahanesiyle içeride dolaşmaya başladı. İşletmeci Yazgülü Ercan'ın bulunduğu kasaya doğru yönelen zanlı, kasiyeri oyalayarak toptancılara verilmek üzere kasanın altına konulan 10 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdI. (Erdal Can İçelli/İHA)

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