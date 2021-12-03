Dün gece Hayati Harrani Caddesi'ndeki markette iddiaya göre markete giren şüpheli, içeride müşteri kalmayınca kadın kasiyerin bulunduğu alana geçti.
Kapüşonlu şüpheli, kasiyerin başına tabanca dayayıp, kasayı açmasını istedi. Kasiyerin bağırmasıyla panikleyen şüpheli, marketten kaçtı. Arkasından dışarı çıkan kasiyerin yardım istemesiyle çevredekiler, polise haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, A.A.'yı kısa sürede suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kasiyerin kafasına silah dayadı! Marketteki soygun anları saniye saniye kamerada - Son Dakika