Kasiyerler virüsten

Ege Perakendeciler Derneği (EGE PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığının marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelgesini desteklediklerini, buna ilave olarak kasiyerlerin izolasyonuna yönelik tedbirler alacaklarını bildirdi.

Başdaş, AA muhabirine, süreç içinde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yerinde tedbirleri perakendeciler olarak hızla uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

Yaşanan süreçte insanların market alışverişlerinde artış olduğunu belirten Başdaş, "Özellikle lokantalar, restoranlar kapanınca insanlar yemeklerini evde yapmaya başladı. Bunların etkisiyle marketlerdeki gıda ürünlerine talep arttı." dedi.

Bazı sektörlerde böylesine hassas bir durum dolayısıyla fırsatçılık yapıldığına dikkati çeken Başdaş, "Bizim üyelerimizde şu ana kadar böyle bir durum olmadı. Fırsatçılık yapmadık. Mart ayı boyunca hiçbir ürüne zam yapılmadı hatta makarna gibi yoğun talebin olduğu ürünlerde indirimlerde uyguladık." diye konuştu.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan itibaren kolonya satışlarının patladığını ve 3 aylık kolonya satışlarını 2 saat içinde yaptıklarını anımsatan Başdaş, "Ancak kolonyaya talep son günlerde azaldı çünkü kolonya sürekli tüketilen bir ürün değil. Yakın zamanda kolonyaların raflarda yerini alacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca yeni hayata geçirilen uygulamalara ilişkin ise Başdaş, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlerle hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız daha rahat edecek. Yeni çalışma saatleri yerinde olmuş. Bizler de böylece personelimize daha esnek çalışma programları uygulayacağız. Bunun yanında mağaza içinde 10 metrekareye bir müşteri uygulaması da çok güzel. Mağazalarımızda zaten bir yoğunluk yoktu ancak yoğunluk olması halinde görevli personelimiz müşterilerin giriş çıkışlarına yardımcı olacak."

"Bizler de ilave tedbirler alacağız"

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının genelgeleri ve tavsiyelerinin yanında ilave tedbirler alacaklarını ifade eden Başdaş, şöyle konuştu:

"Yayınlanan genelgelerin yanı sıra süreç içinde ilave tedbirler alacağız. Örneğin kasiyerlerle müşteri arasında plastik veya cam bir malzemeyle paravan oluşturarak izolasyon sağlayacağız. Böylece hem kasiyerimizi hem de müşterimizi korumuş olacağız. Bunun yanında market girişlerine tek kullanımlık eldivenler koyacağız. Müşterilerimiz bunu mağazaya girerken takacak, mağaza çıkışında ise çöpe atacak. Süreç dinamik olduğu için ilerleyen günlerde yeni tedbirleri de konuşuyor olacağız."

Feyzi Başdaş, şu an için herhangi bir stok sorunlarının olmadığını sözlerine ekledi.