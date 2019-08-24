Son Dakika Haberleri: Kask hayatını kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kask hayatını kurtardı

8 dakika önce

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.

Kask hayatını kurtardı, System.String[]

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara-Çankırı yolunda trafik kazası meydana geldi. 18 BH 794 plakalı motosiklet sürücüsü E.E. yan yoldan anayola bağlanmak için yola çıktı. O esnada 18 AC 406 plakalı otomobil sürücüsü Ö.O. Çankırı-Ankara yolunda seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen E.E. taktığı kask sayesinde hafifi yaralı olarak kazayı atlattı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü E.E.'nin tedavisini yaptıktan sonra Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı. - ÇANKIRI

Çankırı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşanmış Mağdur Babalar Derneği başkanının skandal Emine Bulut paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı! THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 21:23:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kask hayatını kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]