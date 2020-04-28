Kask kullanmayan 1289 motosiklet sürücüsüne ceza - Son Dakika

Denetimlerde cezai işlem uygulanan toplam motosiklet sürücüsü sayısı 3 bin 120 oldu.

Uygulama kapsamında 20 bin 849 motosiklet ve sürücüsünün denetlendiği aktarılan açıklamada, 459 motosikletin trafikten men edildiği, 1289 sürücüye ise kask kullanmamaktan ceza verildiği kaydedildi.

Motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak amacıyla 22-26 Nisan'da bisiklet ve motosiklet sürücülerle yolcuların kask (koruma başlığı) kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldığı bildirildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğünü belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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