Kask sayesinde olası ölümden döndü - Son Dakika

Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü taktığı kask sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaza, Kaş'ın Yeniköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ağullu Mahallesi istikametinden Kaş istikametine giden İlyas.Y. (64) idaresindeki 07 Y 2644 plakalı otomobil sola dönüş yaparken, Deniz.U. yönetimindeki 07 SEJ 60 plakalı motosiklet çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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