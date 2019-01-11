Kaşkaldere Mesire Alanı, Derince'ye Nefes Aldıracak

Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturuyor. Mevcut yeşil alanları da zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, Derince Kaşkaldere mesire alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Ağaçlandırmaların yapılacağı ve sosyal donatıların inşa edileceği Kaşkaldere Mesire alanı bölgenin adeta cazibe merkezi olacak.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi Derince'ye muhteşem bir mesire alanı kazandırıyor. 31 Bin 360 metrekare alan üzerinde kurulan Kaşkaldere Mesire Alanı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Mesire alanının birinci etabında yapılacak olan yürüyüş yolları yapım çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar alanda 850 metreküp toprak serimi yapıldı.

BİN 560 AĞAÇ DİKİLDİ

Yeşil alan peyzaj çalışmaları devam eden mesire alanına 35 Adet Piramit mazı, 537 Adet Goldraider, 127 Adet Atlas Sediri, 544 Adet Leyland, 40 Adet Tijli Erguvan 111 Adet Dişbudak, 102 Adet Çınar ve 63 Adet Defne ağacı dikimi yapıldı. Bölgede bin 560 Adet Bitki toprak ile buluştu.

BİN 200 METRE YÜRÜYÜŞ YOLU

Derince Mesire alanı 1. etabında, dere kenarına iki yürüyüş yolu inşa ediliyor. Ağaçlandırma ve sosyal donatıların inşa edileceği yürüyüş yolunda, mesire alanına gelen vatandaşların gönüllerince spor yapıp dolaşabilecek. Bin 200 metre uzunluğa sahip olacak yürüyüş yolu dere kenarına paralel olarak inşa edilecek.

SOSYAL DONATILAR İNŞA EDİLECEK

Kasım ayında başlanan çalışmalarda, yürüyüş yolu ve ağaçlandırmanın yanı sıra sosyal donatılar da inşa edilecek. Bu kapsamda çalışma yapılan alanın içerisine piknik masaları ve Japon tipi üstü kapalı kamelyalar konulacak. Yapılan çalışma ile Kaşkaldere birinci etaptaki mesire alanı daha zengin ve her kesime hitap edecek bir çevreye sahip olacak.