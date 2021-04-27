Kaşkay Türk kadınları, zorlu göç yolculuklarının son rotası yaylada geleneksel halılarını dokuyor - Son Dakika

İran'daki Kaşkay Türklerinin kadınları, hayvanlarını otlattıkları yaylada bir yandan meşakkatli bir hayatı sürdürürken diğer taraftan her biri adeta sanat eseri olan el dokuması halıları üretiyor.

Yaz aylarını serin yaylalarda kış mevsimini ise sıcak ovalarda geçiren göçebe Kaşkay Türklerinin kadınları, el emeği göz nuru halılar dokuyor. Kaşkay kadınları, büyüklerinden aldıkları bu zanaatı nesilden nesile aktarıyor.

AA muhabirine konuşan Geran Tahiri, küçüklüğünden itibaren el halısı dokuduğunu belirterek, "Okuma-yazma bilmediğim halde el halısının tasarımını kendim yapıyorum ve dokuyorum. İpliğini kendim hazırlıyor ve boyasını da kendim yapıyorum." dedi.

Tüm göçebe kadınların halı dokuduğunu ve Kaşkay kültürünün devam etmesi için bunu çocuklarına da öğrettiklerini dile getiren Tahiri, gelin ve kızlarının da halıları dokuduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tane halı bir aydan 6 aya kadar sürüyor. Bu göçebelerin işidir. Bu halıyı dokuduğumda çocuklar küçüktü ve yaramazlık yapıyorlardı. Halıyı 6 ayda dokudum. Halının üstünde keklik, aslan, ahu ve at kafası motiflerini kendimiz tasarlayıp dokuduk. Torunlarımıza ne öğretsek iyidir."

Gelenekleri korumak istiyorlar

Farsimedan boyu Kuranlı oymağından Fatemeh Nadiri de halı dokumayı anneleri ve büyüklerinden öğrendiklerini ifade ederek, "Boylarımızın geleneklerini korumak için dokuyoruz. Kültürümüzün kaybolmasını istemiyoruz. O yüzden bunu çocuklarımıza ve torunlarımıza da öğreteceğiz. Namazlık, kılıf ve halı dokuyoruz. Bu kadim bir gelenektir. Bize öğretiyorlar ve biz de icra ediyoruz." diye konuştu.