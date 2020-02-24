Kasket ustası zamana direniyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kasket ustası zamana direniyor - Son Dakika

Kasket ustası zamana direniyor

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta çıraklıktan bu yana tarihi Kapalı Çarşıda kasketçilik yapan Şükrü Erşan, mesleğinin devam etmesini istiyor.

Kahramanmaraş'ta çıraklıktan bu yana tarihi Kapalı Çarşıda kasketçilik yapan Şükrü Erşan, mesleğinin devam etmesini istiyor.

67 yaşındaki Şükrü Erşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini kendisinden sonra sürdürecek kişilerin yetişmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Erşan, 8 köşeli, 6 köşeli ve düğmeli gibi çeşitli kasketler yaptıklarını belirtti.

Ürettikleri kasketlerin dışarıya satışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Erşan, "Sipariş verenler oluyor ya da buraya gelen, birkaç tane alır gider. Yurt dışında Hollanda, Irak gibi ülkelere, yurt içinde ise Malatya, Kayseri, Gaziantep başta olmak üzere birçok şehre sipariş ile gönderiyoruz." dedi.

Kesimiyle birlikte bir şapkanın üretilmesinin 2.5 saati bulduğunu belirten Erşan, şunları ifade etti:

"Biz bunları kalıp olarak toplu halde çıkarttığımız için bizimki biraz daha randımanlı oluyor. Bu işi benden sonra devam ettirecek kimse de yok. Ben bu işe ilk başladığım da 5 tane meslektaşım vardı. Kahramanmaraş'ın o dönem nüfusu ise 60 bindi. Onların içerisinde işi bırakanlar ya da vefat edenler oldu. Mesleğin benden sonra da devam etmesi için eğer öğrenmek isteyen olursa, birkaç kişiye de değil, 50-60 kişiye birden öğretirim, yeter ki bu meslek kaybolmasın."

Kasket ustası zamana direniyor

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı
Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasket ustası zamana direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]