Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce, 8 Mart Pazartesi günü 11 mahallede su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşık Veysel Bulvarı'nda 2 adet U tipi alt geçit yapılması ve Furkan Doğan Kavşağı alt geçit yapılması işleri kapsamında, KASKİ mevcut hatların yer değiştirme işini tamamladı.

Bu kapsamda hat bağlantı çalışmalarının yapılabilmesi için 8 Mart 2021 Pazartesi günü 08.00 ile 24.00 saatleri arasında, Melikgazi ilçesinde Yıldırım Beyazıt, Köşk, Gültepe, Alparslan, Kılıçaslan ve Germir mahalleleri ile Kocasinan ilçesinde Fevzi Çakmak, Mimarsinan, Erciyesevler, Yıldızevler ve Uğurevler mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

Vatandaşların su kesintisinden etkilenmemesi için tedbir almaları uyarısında bulunuldu.

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti çalışmaları çevrim içi devam ediyor

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti faaliyetlerini çevrim içi yayın üzerinden gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kasım 2021'de açılışı gerçekleştirilen Talas Musiki Cemiyeti, musikiseverlerle musiki ustalarını bir araya getirmeye devam ediyor.

Musiki Cemiyeti Genel Koordinatörü Tanburi Tevfik Soyata'nın öncülüğünde devam eden eğitim programlarında sözlü ve uygulamalı konular anlatılıyor.

Salı akşamları düzenlenen eğitim çalışmaları, salgının sona ermesiyle Ali Saip Paşa Sokağı'nda yer alan Musiki Cemiyeti binasında devam edecek.