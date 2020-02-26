KASKİ 2019'da 11 bin içme suyu numunesinde kalite analizi yaptı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 11 bin 158 içme suyu numunesi alınarak kalite analizinin yapıldığı bildirildi.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, KASKİ laboratuvarlarının dünya standartlarında çalışmalar yaptığını belirtti.

Özdemir, çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak, "KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızca su üretim tesisleri, depo çıkışları ve şebekenin muhtelif yerleri ile uç noktalarından sürekli numuneler alınarak serbest klor ölçümleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda içme ve kullanma sularında bakılması istenen ve insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte belirtilen tüm parametrelerin analizleri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye daha kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Tesislerimizde online yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 4 bin 426 serbest klor ölçümü gerçekleştirilmiştir. Sürekli ve kaliteli içme suyu temini ile sorunlarından arındırılmış altyapı uygulamalarında örnek çalışmalara imza atan müdürlüğümüz, uluslararası standartlara göre akredite olmuş laboratuvarları ile sürekli kontroller yaparak temiz suyun tüketime sunulmasını güvence altına almaktadır. Şehrimiz genelinde içme suyunun tamamını yeraltından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan, doğrudan kullanıma sunmaktayız. İçme suyu kalitesi açısından şehrimiz çok şanslı olup yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Şehrimizde sürekli kontrol altında şebekeye verdiğimiz sağlıklı ve güvenilir su, gönül rahatlığı ile tüketilebilir."