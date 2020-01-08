KASKİ, 2019'da 3 milyon liralık su kayıp kaçağını önledi - Son Dakika
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KASKİ, 2019'da 3 milyon liralık su kayıp kaçağını önledi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir, 2019 yılında 3 milyon lira tutarındaki 800 bin metreküp su kaçağını önlediklerini bildirdi.

KASKİ, 2019'da 3 milyon liralık su kayıp kaçağını önledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir, 2019 yılında 3 milyon lira tutarındaki 800 bin metreküp su kaçağını önlediklerini bildirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için aralıksız çalıştıklarını, geçen yıl 11 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek su kaçağını engellediklerini belirtti.

Teknolojik cihazlarla belirledikleri arızalara anında müdahale ettiklerini vurgulayan Özdemir, "Kayseri genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suyu dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz çeşitli nedenlerle oluşan kaçakları tespit ederek yerini işaretliyor. Bulunan kaçaklar, ekiplerimiz tarafından çalışma yapılarak gideriliyor. Yapılan bu çalışmalar ile su kaybının önüne geçerek sisteme kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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