KASKİ, altyapı hatlarını 'Görüntüleme Robotu' ile kontrol altında tutuyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, teknolojinin sağladığı imkanları sonuna kadar kullanarak, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşabilecek problemler için altyapı hatlarında uzaktan kumanda ile kontrol edilen kameralı görüntüleme robotu kullanıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü, 'Kanal Görüntüleme Robotu' sayesinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatları içerisindeki arızaları en kısa sürede tespit ederek, hattın tamamını kazmak yerine sadece arızanın meydana geldiği yerleri tespit ederek o bölgenin bakımını yapıyor. Kanal içerisinde 200 metre mesafeye kadar hareket etme yeteneğine sahip olan robot sayesinde mevcut yağmursuyu hatlarına yapılmış olan kanalizasyon bağlantılarının tespiti yapılarak kanalizasyon hattına aktarılması, böylelikle de ızgaralardan gelen kanalizasyon kokularının da önlenmesi sağlanıyor. KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Kayseri'nin geleceğine damga vuran projelere imza attıklarını, bunu yaparken teknolojinin sağladığı imkanlardan da yararlanıldığını belirtti. Genel Müdür Özdemir, kameralı görüntü robotu sayesinde, arıza ve sorunlar giderilirken üst yapının da korunduğunu söyledi. Sistem sayesinde hem zaman kazanıldığını hem de tasarruf sağlandığını vurgulayan Doç. Dr. Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehrin yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını kanal görüntüleme robotu ile inceleyerek oluşan arızalara anında müdahale ediyoruz. Bu sistem sayesinde üstyapının gereksiz yere kazılmasının da önüne geçmiş oluyoruz. Kayseri genelinde kanalizasyon arızalarını en kısa sürede tespit etmek amacıyla, kanal görüntüleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Noktasal kazıların yapılabilmesine imkan tanıyan sistem, sorunların çözümünü kolaylaştırarak ekonomik tasarruf sağlıyor. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve her türlü kanal ortamının görüntülenmesinde 'kameralı görüntüleme robot sistemi' kullanıyoruz. Araç içerisindeki kumanda kabini ile kontrol sağlanarak robot tarafından kaydedilen görüntüler bilgisayara kaydedildiği gibi aynı zamanda araç içinden monitör ile anlık olarak izleniyor. 200 metre mesafeye kadar hareket etme kabiliyetine sahip kanal görüntüleme robotu sayesinde nokta tespitler yapılarak arızalara en kısa sürede müdahale etme şansına sahibiz. Ekiplerimiz, kent genelinde çalışmalarını 7/24 anlayışıyla aralıksız sürdürmeye devam ediyorlar." - KAYSERİ