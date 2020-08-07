Kaskı, başı yerine aynaya takan motosikletli kazada yaralandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeyken kaskı başı yerine aynaya takılı olan motosiklet sürücüsü Alihan Yılmaz, otomobille çarpıştığı kazada yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ali Erdoğan'ın kullandığı 07 LT 705 plakalı otomobil ile Alihan Yılmaz yönetimindeki 07 LSZ 65 plakalı motosiklet, 2 sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan motosikletli Yılmaz, başından yaralandı. Çevrede bulunan esnafın haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yılmaz, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı görenler ise yolun dar olduğunu, yol kenarına park edilen araçların, sürücülerin görüş açılarını kapattığını belirtirken, kaza sırasında sürücünün kaskının başında değil motosikletin aynasında takılı olduğunu söyledi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.