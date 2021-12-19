Son dakika: KASKİ'den Sarıoğlan'a 2021 yılında 7 milyon 166 bin lira yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında Sarıoğlan ilçesine 2021 yılında 7 milyon 166 bin lira yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ, merkez ve ilçelerde geleceğe yönelik güçlü yatırımlarla Kayseri'nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için yoğun çaba sarf ediyor.

Çözüm odaklı projeler sayesinde ilçeye toplam maliyeti 7 milyon 166 bin 652 lira olan içme suyu ve kanalizasyon yatırımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent merkezi ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarının daha önce olduğu gibi pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmaların sorunsuz bir şekilde sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bir şehrin altyapısı o şehrin üstyapı yatırımlarının temelini oluşturur. İşte bu yüzden KASKİ'miz sürekli büyüyen Kayseri'mizin altyapısını inşa ediyor. Bütün gayretimiz, 'marka şehir' hedefinde, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek. Bu doğrultuda sorumluluğumuza giren alanlarda büyük bir gayretle, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçelerimiz bizim gözbebeğimiz. Bu yüzden çok şükür her daim yatırım seferberliğimiz devam etti. Yapılan ve yeni dönemde yapılacak olan projelerimiz Sarıoğlan halkımıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamalarına katkı sağlamak adına bundan sonra da aynı azim ile çözüm odaklı projelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz."