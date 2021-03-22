KASKİ'den 22 Mart Dünya Su Günü'nde 22 adet sondaj kuyusu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü'nde 22 adet sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağı tahmin ediliyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, merkez ve ilçelerde ortaya çıkabilecek içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni su kaynakları arayışına gidildi. Bu doğrultuda bölgelerdeki içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yapılan jeofizik çalışmalarla birlikte belirlenen noktalarda merkeze 8, ilçelere ise 14 adet olmak üzere toplam 22 adet sondaj kuyusu açılmasına karar verildi.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, toplam 21 mahallede 22 adet sondaj kuyusu açılacağını ve kuyulardan çıkarılacak suların kalitelerinin yüksek olması için bölge taranarak, gerekli analizlerin yapıldığını söyledi.

Küresel ısınma ve artan su tüketimi nedeniyle tatlı su kaynaklarında azalma yaşandığına, bununla birlikte Kayseri özelinde ise ana su kaynağı olan yeraltı sularının seviyesinde ciddi azalma gözlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir şunları söyledi:

"Kentimizde 30 yıllık süreçte ihtiyaca cevap verecek kadar suyumuzun olduğu öngörülmektedir. Buna rağmen yaşanabilecek kuraklık durumları için alternatif su temin kaynakları çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda geleceğimiz için içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak yeni sondaj kuyularını yoğun çalışmalar sonucunda kentimize kazandırdık. Açılan yeni sondaj kuyuları sayesinde şehir merkezinde kapasite artırımına gidilmiş olacak. Ayrıca açılacak kuyular sayesinde yaklaşık 70 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağını tahmin ediyoruz. Bu sayede merkez ve ilçelerde su sıkıntısı yaşayan mahallelerin ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidermiş olacağız."

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sondaj kuyusu açılacak mahalleler ve ilçeler şu şekilde:

Melikgazi ilçesi; Mimarsinan Demokrasi, Gürpınar, Ağırnas, Konaklar. Kocasinan ilçesi; Güneşli, Beydeğirmeni, Obruk, Molu. İncesu ilçesi; Sarıkürklü. Pınarbaşı ilçesi; Bahçecik, Artmak, Kurttepe, Kılıç kışla( İğdeli mezrası), Aşağı Beyçayır. Sarıoğlan ilçesi; Kızılpınar, Karaözü. Sarız ilçesi; Mollahüseyinler. Tomarza ilçesi; Avşarsöğütlü. Develi ilçesi; Gümüşören. Yeşilhisar ilçesi; Derbentbaşı, Karacabey Mahallesi (2 adet). - KAYSERİ