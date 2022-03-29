KASKİ'den Akkışla'ya 4,5 milyon liralık arıtma tesisi - Son Dakika
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KASKİ'den Akkışla'ya 4,5 milyon liralık arıtma tesisi

29.03.2022 12:32
KASKİ'den Akkışla'ya 4,5 milyon liralık arıtma tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akkışla ilçesinde İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akkışla ilçesinde İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımına bir süre önce başlanan ve ilçenin gelecek 35 yılı düşünülerek kurulan tesis 4 milyon 594 bin liraya mal oldu.

Son teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılarak inşa edilen tesiste, minimum enerji ile atık su arıtma verimi maksimum seviyeye çıkarılacak.

Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste günlük ortalama 700 metreküp, yıl da ise 281 bin 50 metreküp atık su arıtılacak. Çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunarak Kızılırmak havzasında oluşacak kirliliğin önüne geçilmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ aracılığı ile su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek için gayret ettiklerini belirtti.

Tüm yerleşim yerlerinin aynı kalitede hizmet alması için kent genelinde gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ tarafından uygulamaya konulan projelerin hizmet ve kalitesinden ödün vermeden, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde çevremizi daha yaşanılabilir hale getirmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz elbette temiz ve sağlıklı içme suyunu en iyi standartlarda halkımıza ulaştırmak. Bununla birlikte insan ve çevre sağlığını korumanın da sorumluluğumuz dahilinde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle yeni projeler ile Kayseri'yi geleceğe taşımaya devam ediyoruz."

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla, Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASKİ'den Akkışla'ya 4,5 milyon liralık arıtma tesisi - Son Dakika


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