KASKİ'den altyapıya 103 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılında 103 milyon lira değerinde 490 kilometrelik altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, hedeflerinin altyapıda da kesintisiz hizmet sunmak olduğunu belirtti.

Yapmış oldukları altyapı çalışmalarıyla gelecekte karşılaşılabilecek sorunların önüne geçeceklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımlar KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriliyor. Sağlıklı üst yapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı düşüncesinden hareketle altyapı yatırımlarına önem veriyoruz. KASKİ Genel Müdürlüğümüz 2019 yılında yağmur ve kanal sularının birbirinden ayrılması, kanalizasyon hatları ile içme suyu hatlarının yenilenmesi, arıtma tesislerimizin modernizasyonu gibi çalışmaları gerçekleştirdi. Tüm bölgelerimizin daha sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."