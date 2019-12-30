KASKİ'den kanalizasyon uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KASKİ'den kanalizasyon uyarısı - Son Dakika

KASKİ'den kanalizasyon uyarısı

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir, vatandaşları kanalizasyon şebekesine yabancı madde atmamaları konusunda uyardı.

KASKİ'den kanalizasyon uyarısı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir, vatandaşları kanalizasyon şebekesine yabancı madde atmamaları konusunda uyardı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kanalizasyon hatlarındaki tıkanıkların büyük sıkıntılar çıkardığını belirtti.

Yabancı maddelerin kanalizasyonun sağlıklı çalışmasını olumsuz yönde etkilediğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kanallarımız çok iyi ve sistemli bir şekilde çalışmasına rağmen, kanalizasyon borularının içerisine atılan inşaat atıkları, poşet, temizlik bezi, çocuk bezi, ıslak mendil, pet şişe gibi maddeler tıkanıklığa neden oluyor. Yaşanan bu sıkıntılar sonucunda o bölgede yaşayan yüzlerce hatta binlerce vatandaş birkaç kişinin yaptığı bu yanlış davranışın olumsuzluklarını yaşıyor. Bu sebeple daha kaliteli ve daha konforlu bir yaşam için vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha titiz olmaları gerekiyor. Bizler kanalizasyon hatlarımızı temiz tutmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konularda biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz."

Özgür Özdemir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?
Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gitti Oto galeri açıp vekaletname ile vurgun yaptılar Yılbaşı öncesi Bakan Pakdemirli uyardı: Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası uygulanabilir

Son Dakika Haberleri
22:58 Romanya'da kanser hastası ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika
22:58 Bilecik Pazaryeri'nde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
22:55 Başkentte etil alkol operasyonu - Son Dakika
22:52 Demirci'de yolda mahsur kalan kamyon kurtarıldı - Son Dakika
22:46 Yerel Yönetimler Derneğinde atama - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:07:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KASKİ'den kanalizasyon uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]