KASKİ'den su faturaları hakkında açıklama - Son Dakika

KASKİ tarafından, son günlerde yüksek su faturaları tartışmaları ile ilgili olarak açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere; Ülkemiz genelinde Covid-19 salgını nedeniyle otuz Büyükşehir Belediyesi'nin su idarelerinde olduğu gibi idaremizce de salgının yayılma riskinin en aza indirilebilmesi amacıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında yerinde sayaç okuması yapılmamıştır.

SU TÜKETİMİNİN ARTTIĞI BİR GERÇEK

Abonelerimizin salgın dönemlerinde temizlik ve hijyene verdiği önemden dolayı su tüketimlerinin önceki dönemlere göre çok arttığı tartışılmaz bir gerçektir.

Abonelerimizin su tüketimlerine ait tahakkukların birikerek ileriki dönemlerde ödeme zorluğu yaşanmaması için abonenin aylık ortalama tüketimleri baz alınarak kıyas fatura tahakkuk ettirilmiştir. Abone bilgileri güncel olan vatandaşlarımıza bilgilendirme SMS ile yapılarak ".fazla veya .eksik tüketimler için ilk sayaç okuma işlemiyle düzenlenecek olan faturada mahsuplaşma yapılacağı" hususu belirtilmiştir.

Bu durumdan haberi olamayan vatandaşlarımıza giden 3 - 3,5 aylık fatura yüksek gözükmekte olup, dileyen vatandaşlarımız gecikme ücreti alınmaksızın 3 ay içerinde istedikleri zaman ödeyebilirler.

KASKİ olarak manevi değerleri maddi kaygıların önünde tutarak, şehrimize modern alt yapımızla bu zorlu Pandemi sürecinde ve sonrasında da hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla" - KAYSERİ