KASKİ'den su sayaçları için "don" uyarısı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, su sayaçlarında oluşabilecek donma riskine karşı vatandaşları uyardı.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kış aylarında hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek için abonelere uyarılarda bulunuldu.

Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyaller ile kaplanması gerektiği belirtilen açıklamada, donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su tesisatları, iklim değişikliklerine karşı korunması en çok önem arz eden donanımlardır. Bunların en büyük düşmanı soğuk havalarda yaşanan don olayıdır. Bu nedenle havaların soğuduğu bu günlerde; açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır. Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafı taş yünü, talaş veya benzeri materyaller ile koruma altına alınarak, olası bir problemin önüne geçilmelidir. Donma halinde ise sayaca sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, su elemanlarının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına sebebiyet vermektedir. Olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi'ni veya 0352 432 0 432 numaralı telefondan KASKİ Genel Müdürlüğünü aramaları gerekmektedir."