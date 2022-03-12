KASKİ'den Tomarza'ya 1 milyon 120 bin liralık yatırım - Son Dakika
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KASKİ'den Tomarza'ya 1 milyon 120 bin liralık yatırım

12.03.2022 15:32
KASKİ'den Tomarza'ya 1 milyon 120 bin liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Tomarza ilçesinde içme suyuna erişim için 1 milyon 120 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Tomarza ilçesinde içme suyuna erişim için 1 milyon 120 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tomarza ilçesi Yeni Mahalle'de 1 milyon 120 bin lira yatırım bedelli içme suyu isale ve şebeke hattı imalatı yapılacak.

Yeni nesil malzemeler kullanılarak yapımı hızla devam eden ve toplam uzunluğu 11 bin 710 metre olan proje tamamlandığında bölgede altyapı daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, KASKİ tarafından 2022 yılında da kent genelinde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Merkez ve ilçelerin geleceğini inşa ettiklerini aktaran Büyükkılıç şunları kaydetti:

"Kentimiz genelinde yürüttüğümüz altyapı hizmetleri kapsamında yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek adına yeni içme suyu şebeke hatları imalatımız devam ediyor. Bu kapsamda temiz su tedarik etmek için hazırlanan projeleri sırayla hayata geçiriyoruz. Kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet için elimizden geleni yapıyoruz."

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yatırım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASKİ'den Tomarza'ya 1 milyon 120 bin liralık yatırım - Son Dakika


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