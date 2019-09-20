Son Dakika Haberleri: Kaskı olmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
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Kaskı olmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

39 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaskı olmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yola savrulan sürücünün kaskının başında olmadığı öğrenildi.


Kaza, Kumköy- Evrenseki yolu Cumhuriyet bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Evrenseki istikametine gitmekte olan Alican Ş.'nin kullandığı 07 ADY 937 plakalı motosiklet ile Oteller bölgesinden Ilıca istikametine seyir halindeki Kazım E.'nin kullandığı 07 LBN 94 plakalı minibüsün Cumhuriyet Bulvarındaki kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.


Kazada yola savrulan ve kaskının başında olmadığı belirtilen motosiklet sürücüsü Alican Ş., başından ve ayağından yaralandı. Alican Ş., 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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