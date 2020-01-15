Kaskı olmayan yolcu, yürüyerek yoluna devam etti - Son Dakika
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Kaskı olmayan yolcu, yürüyerek yoluna devam etti

6 saat önce

Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada kask takmayan yolculardan biri polis tarafından motosikletten indirildi.

Kaskı olmayan yolcu, yürüyerek yoluna devam etti, System.String[]

Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada kask takmayan yolculardan biri polis tarafından motosikletten indirildi. Yoluna yürüyerek devam eden yolcuya para cezası verildi. Uygulamada motosiklet sürücülerinin kask takma alışkanlığını kazandıkları görüldü.


Motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaları engellemenin yanında sürücülere kask takma alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Antalya Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi meyvelerini veriyor. 6 ay önce başlatılan proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde kentin çeşitli noktalarında denetimlerine devam etti. Andızlı Mezarlığı karşısındaki uygulamada motosiklet sürücüleri kasklı olmalarına rağmen denetlendi. Kasksız yolculuk yapan yolculara da cezai işlem uygulandı. Polis, kaskı bulunmayan yolculardan birinin tekrar motosiklete binmesine izin vermedi. Yolcu, arkadaşının arkasından yürüyerek yoluna devam etti. Motosiklet sürücülerinin kask takma alışkanlığını kazandıkları görüldü.


"Kaskım geçersiz"


Motosiklet sürücüsü Ramazan Uluğtekin, "Kaskım kötü yenisini almam gerekiyor. Polis arkadaşlar yardımcı oluyor. Yapacak bir şey yok. Geçersiz kask kullanıyormuşum. Eksik evraklarımla birlikte 280 lira ceza yedim" dedi.


"Biz de kask takmak zorundaymışız"


Adem Akpınar ise motosikletin arkasında yolcu olduğunu belirterek, "Kızımı ziyarete gidiyorduk, kaskım yoktu. Ondan dolayı bir ceza yedik. Herkesi uyarıyorum kaskınızı takın. Arkadaki yolcunun kask takmadığı zaman ceza yediğini bilmiyordum. Biz de kask takmak zorundaymışız" diye konuştu. - ANTALYA

Motosiklet, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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