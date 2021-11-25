KASKİ personeli kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli tarafından kan bağışının önemine dikkat çekmek için Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne bağışta bulunuldu.

KASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre, KASKİ personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Yalnızca kan vermekle kalma, çevrendekileri de bu kutsal göreve teşvik et" sloganıyla kan bağışı yaptı.

Gönüllü kan bağışı kampanyası kapsamında KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve personel, kurulan stantlarda bağışta bulunarak kampanyaya sahip çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, düzenli kan bağışının önemine değinerek, sağlıklı her bireyin kan vermesi gerektiğini belirtti.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Kan vermek toplumsal bir dayanışmadır. Bir hayatı kurtarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Verilen kanlar birçok hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki, yarın bizlerin de kan almaya ihtiyacımız olabilir. Her sağlıklı birey, ilgili kurumlara bağışlayacağı kan ile 3 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacaktır. Herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.