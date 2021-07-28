KASKI SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Hüseyin İ., yaralandı. Başını otomobile çarpıp asfalt zemine savrulan Hüseyin İ., kaskı sayesinde hayata tutundu.

Kaza dün saat 20.15 sıralarında Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin İ'nin kullandığı 07 AIH 057 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeyken, Kanal Caddesi'nden caddeye çıkan Yılmaz A.'nın kullandığı otomobille kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle önce başını otomobile çarpan, ardından asfalt zemine savrulan Hüseyin İ., kaskı sayesinde başına ağır darbe almaktan kurtuldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaza yerine gelen bazı vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsüyle konuşarak, bilincini açık tutmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hüseyin İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otomobil sürücüsü Yılmaz A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.