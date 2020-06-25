Kaskı sayesinde ölümcül kazadan kurtuldu - Son Dakika

Kaskı sayesinde ölümcül kazadan kurtuldu
HATAY'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan ve takla atıp, asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı.
HATAY'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan ve takla atıp, asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı.Kaza, ilçe merkezinde dün saat 21.15 sıralarında Karaağaç Mahallesi Şehit Bedi Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında yavaşlayan ve birden dönüş yapmak isteyen otomobile, arkasından gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü, otomobili üzerinden aşarak asfalt zemine çakıldı. Kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü, ayağa kalkıp yol kenarına yürüdü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı motosikletliye yardıma koştu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:56 Kaynak: DHA
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