Kaski, Eskiyen Su Sayaçlarını Yeniliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış su sayaçlarını ücretsiz olarak değiştiriyor.

Ekipler, bu kapsamda yıl sonuna kadar yaklaşık 15 bin sayacı değiştirmeyi planlıyor. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kent merkezi ile ilçelerdeki abonelere daha sağlıklı ve verimli içme suyu temini için 10 yılı dolduran su sayaçları yenisi ile değiştiriliyor. Yenileme işlemi ile sayaçların ölçüm hassasiyetinde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilirken sağlıklı ve verimli bir içme suyu hizmeti sunulmasına da katkı sağlanmış olunacak.

15 BİN SAYAÇ YENİLENECEK

Proje kapsamında 2020 yılında yaklaşık 10 bin adet sayaç değiştirilirken, pandeminin devam etmesi sebebiyle 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 15 bin adet su sayacının daha yenilenmesi hedefleniyor.