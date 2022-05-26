KASKİ, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlarda oluşması muhtemel taşkınları önlemek amacıyla yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha yaşanılabilir ortamlar için çözüm odaklı projeler üreten KASKİ ekipleri, yağmur suyu hatlarını ihtiyaca cevap verebilecek şekilde iyileştiriyor.

Bu kapsamda, Yeni Sanayi Sitesi'nde muhtelif bölgelerde esnafın aşırı yağışlarla birlikte zaman zaman karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan 4 bin metre yağmur suyu hattı imalatı, birinci etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalarla öncelikle 500 metre hat ve 30 ızgara imalatı yapılacak.

Proje tamamlandığında bölgede kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrılarak, mevcut sistem daha sağlıklı hale getirilecek.????