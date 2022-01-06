'KASKINI TAK, DENGENİ KORU, HAYATTA KAL KUMLUCA' - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet kazalarındaki artışa dikkati çekmek alınacak tedbirlere yönelik farkındalık amacıyla başlatılan 'Kaskını Tak, Dengeni Koru, Hayatta Kal Kumluca' adlı proje kapsamında eğitim gören sürücüler, şehir turu yaptı.

İlçede motosiklet kazalarındaki artışı önleme amacıyla başlatılan 'Kaskını Tak, Dengeni Koru, Hayatta Kal Kumluca' adlı proje kapsamında 4 haftalık güvenli sürüş eğitimi alan 50 sürücü şehir turu attı. Eğitmenleri önderliğinde 50. Yıl Kültür ve Sosyal Tesisleri'nden tura başlayan motosiklet sürücüleri, Adnan Menderes Bulvarı'ndan, Ahmet Aliağa Bulvarı ile Gödene caddesinden ilçe merkezine geldi. Turu tamamlayan sürücüle Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirdi.

Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitmeni Alpaslan Apay, "Kumluca'da bilinçli eğitim ve insanların daha güvenli sürüş yapmaları için harika bir proje oldu. Ucu açık bir proje. Müracaatlar oldukça eğitimler de devam edecek. Bugün proje kapsamındaki eğitime katılan grup tarafından kortej düzenlenerek kutlama yapıldı. Kumluca'da farkındalık yaratıldı" diye konuştu.