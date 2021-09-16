Bursa'da 313 motosiklet sürücüsü kask konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Bursa'da 313 motosiklet sürücüsü kask konusunda bilgilendirildi

Motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine karşı yapılan uygulamada kaskın önemi hatırlatıldı

BURSA - Bursa'da motosiklet ve elektrikli scooter'lara yönelik yapılan uygulamada, kaskın ve trafik kurallarının önemi bir kez daha hatırlatılarak, sürücüler bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'nın en işlek caddelerinde, 'Kaskınla çok havalısın' adı altında motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada sürücüler tek tek durdurularak ikaz edilirken, diğer yandan kaskın ve trafik kurallarına uyulması konusunda broşür dağıtıldı. Uygulamada 313 sürücü koruyucu başlık kullanımı, sigorta, muayene, abartı egsoz ve yaya yollarının kullanılmaması gibi konularda denetlenerek bilgilendirildi.