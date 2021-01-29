Kasko Değeri Hesaplanırken Dikkat Edilecek Hususlar - Son Dakika

Kasko Değeri Hesaplanırken Dikkat Edilecek Hususlar

29.01.2021 15:40
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Kasko Değeri Hesaplanırken Dikkat Edilecek Hususlar, System.String[]

Kasko değer hesaplama işlemlerinde öncelikli olarak tarafların kusur durumları göz önünde bulundurulmakta ve buna uygun bir hesaplama yapılmaktadır.

Kasko değeri hesaplama yapılırken şu konulara dikkat edilerek işlem yapılması gerekmektedir:

Kasko değer hesaplama aynı zamanda motorlu taşıtlar vergisinin de hesaplanması ile yapıldığı için öncelikli olarak MTV hesaplamasının yapılması gerekmektedir.

• Hesaplama esnasında hem tarafların kusur durumları göz önünde bulundurulmakta hem de kusurlu görünmeyen tarafın da olası alkol ya da görme kaybı gibi durumlarına dikkat edilmesi önemlidir.

• Kasko değer hesaplama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kasko bedelinin araç türüne ya da özelliklerine göre farklılaşabildiğidir. Bu nedenle kasko değerinin hesaplanması öncesinde gerekli şart ve kriterlerin incelenmesi gerekmektedir.

Kasko Değeri Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kasko değeri hesaplaması yapılırken her ay düzenli olarak yayınlanmakta olan kasko değer listesi üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. Hesaplama yapılırken aracın yaşı, özellikleri ya da sınıfı gibi pek çok detaya hakim olunması gerekmektedir.

Kasko değeri hesaplamaları güncel olarak değişkenlik gösterdiği için hesaplama yapılırken de güncel liste üzerinden işlem yapıldığından emin olunması gerekmektedir. Ya da bu seçeneklere alternatif olarak www.sigortam.net adresi üzerinden kasko teklifi alarak mevcut hesaplamalar otomatik olarak da öğrenilebilmektedir.

Kasko hesaplamaları yapılırken aynı zamanda içeriğindeki ek teminatlar gibi durumların da göz önünde bulundurulması ve buna uygun olarak tek bir hesaplama çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle kasko ile beraber alınacak hizmetlere önceden karar verilmesi önemlidir.

Kasko Değeri Hesaplanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Kasko Değeri Hesaplanırken Hangi Araç Bilgileri Kullanılır?

Kasko değeri hesaplanırken kullanılan araç bilgileri şu şekilde sıralanmaktadır:

• Aracın markası

• Aracın modeli

• Aracın kaç yaşında olduğu

• Aracın şahsi mi yoksa ticari mi olduğu

Bunlar genel olarak bir araç için kasko değeri belirlenme sürecinde ele alınan kriterler olarak bilinmektedir. Bunların dışında 15 yaşından daha büyük olan araçlar için kasko yaptırılmasının zor olduğu bilinmektedir.

Bir aracın yaşının çok büyük olması olası bir kaza durumunda parçalarının bulunamaması ya da daha çok hasar alması gibi konular göz önünde bulundurulduğundan kasko kapsamı dışında tutulabilmektedir.

Aracın kullanım alanları da kasko değeri hesaplama sürecinde oldukça etkilidir. Ticari araçların çok daha fazla kullanılıyor olmasından kaynaklı prim ödemelerinde daha yüksek meblağlar ile karşılaşılması söz konusu olabilmektedir.

Kasko Değeri Hesaplanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Kasko Değeri Hesaplama İşlemlerinde Ek Teminatlar Nelerdir?

Kasko değeri hesaplama işlemlerinde ek teminat, kaskonun karşılamadığı durumlar için de sigorta şirketinden belirli bir ücret karşılığında hizmet alınması olarak bilinmektedir. Ek teminatların da alınması durumunda tam kasko yapılmış olmaktadır.

Kasko değeri hesaplama yapılırken de bu ek teminat ücretlerinin de genel toplam işleme katılması gerekmektedir. Fakat mevcut kasko değer listesi içerisinde ek teminatlar bulunmamakla birlikte kişisel bazda alınan teminatların eklenmesi önemli olmaktadır.

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Kaynak: SonDakika.com

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