Kasko sigortasında 2021 yılında büyüme beklentisi - Son Dakika

Kasko sigortasında 2021 yılında büyüme beklentisi

14.04.2021 09:50
Kasko sigortasında 2021 yılında büyüme beklentisi, System.String[]

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, pandeminin her sektörde olduğu gibi kasko sigortasında da etkisini gösterdiğini söyleyerek, "Kasko sigortasında 2021'de geçmiş yıllardaki gibi bir büyüme yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, pandeminin her sektörde olduğu gibi kasko sigortasında da etkisini gösterdiğini söyleyerek, "Kasko sigortasında 2021'de geçmiş yıllardaki gibi bir büyüme yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Pandeminin sigorta sektörünün yıl sonu rakamlarına da yansıdığını dile getiren Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, sektörün kilometre taşlarından oto sigortalarının, 2020 yılında pandemi önlemleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarıyla daha önce deneyimlenmeyen bir süreç içerisine girdiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 2021 Şubat sonu itibarıyla trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 24 milyonu geçmesine rağmen zorunlu trafik sigortalarında (ZTS) yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmadığını dile getiren Kırmızı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PANDEMİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ

Oto sigortaları verileri ve pandemi etkisine yönelik Kırmızı, "2020 yıl sonu oto sigortalarında prim üretim verilerine baktığımızda pandeminin etkisi göze çarpıyor. Yıl sonunda zorunlu trafik sigortasında 20 milyar lira prim üretimi ve yüzde 30,1'lik bir pazar payı, kasko branşında ise 10 milyar lirayı aşan bir prim üretimi ve yüzde 15,8'lik bir pazar payı görüyoruz. Kaskoda yıl sonu büyümesi yüzde 14,2, ZTS'de ise yüzde 9,5 oranlarında büyüme görülse de enflasyon etkili rakamlarda pandemi koşullarının etkileri hissediliyor" diye konuştu.

2020 yılının aksine 2021 yılında oto sigortalarının pandemi öncesi büyüme rakamlarının tekrar yakalanacağına dikkat çeken Kırmızı, "Hem normalleşme süreçlerinde sağlanacak mali destekler hem de kitlesel aşılamaların yaratacağı olumlu iyileşme süreçleri ile pandemi sonrası toparlanma sürecinin başlangıcı olacak 2021 yılı ile oto sigortalarında da pandemi öncesi büyüme ivmesinin tekrar yakalanacağını öngörüyoruz. 2021 yılının ilk verilerini incelediğimizde ocak sonu prim üretiminde kasko branşında yüzde 27,3, reel olarak ise yüzde 10,7'lik büyümenin yakalandığı görülüyor. Bu büyümenin kasko branşında 2021 yılını olumlu bir grafik ile kapatmasının habercisi olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ 1 YIL GÜVENDE

Kovid-19 döneminde müşterilerin ve acentelerin yanında olduğunu gösteren yeni bir kampanya ile sektörde bir ilke imza attıklarını söyleyen Nihat Kırmızı, "Türkiye'nin yerli ve milli sigorta şirketi Doğa Sigorta olarak 'Hasarsızlık indiriminiz 1 yıl güvende' mottosuyla başlattığımız kasko sigortası kampanyamız ile bir ilke imza attık. Kasko sigortası ürününde hasarsız geçirilen her poliçe dönemi yenilemesinde sağlanan hasarsızlık indirimini 1 yıla kadar koruyoruz. Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya boyunca kasko sigortasında hasarsızlık indirimi hak ettiği halde pandemi sebebiyle vadesinde yenilemesi yapılamayan otomobil ve kamyonet kullanım tarzındaki araçların poliçe boşluğu 6 aya kadar olması durumunda bir üst basamak, 6-9 ay arasındaysa mevcut basamağı koruyarak, 9-12 ay arasında ise mevcut basamağından iki basamak düşürerek sigortalılarının hasarsızlık indirimini koruyacağımızı taahhüt ediyoruz" dedi.

Kasko sigortasının sadece araç sahibi ve aracı güvence alan bir teminat olmadığının altını çizen Kırmızı, "Sigortalı araç sahibini ve aracını güvence altına alan, sigortalıdan kaynaklı meydana gelen kazalarda da araçta ortaya çıkan zararı kısmen veya tamamen karşılayan kasko sigortası, aynı zamanda ülkemizde sıkça yaşanan deprem, yangın, dolu, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle aracınızın zarar görmesi durumunda da sigortalılarımıza güvence sağlıyor. Kasko sigortası yaptırırken ihtiyaca göre en uygun teminatları almak öncelikli olmalı. Biz sigortalılarımızın ve sigortalı adaylarımızın ihtiyaçlarına en uygun olan teklifleri sağlamaya 2021 yılında da devam edeceğiz. Özellikle Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 2 bin adede yakın, alanında uzman acentelerden oluşan hizmet ağımız ile faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.


Kasko sigortasında 2021 yılında büyüme beklentisi

Pandemi, Sigorta, Kasko, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kasko sigortasında 2021 yılında büyüme beklentisi - Son Dakika Ekonomi


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