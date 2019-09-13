Son Dakika Haberleri: Kaskodan para alabilmek için aracını uçurumdan yuvarladı
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Kaskodan para alabilmek için aracını uçurumdan yuvarladı

1 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sigorta şirketinden para alabilmek için otomobilini uçurumdan yuvarladığı iddia edilen T.K.'nin oyununu jandarma bozdu.

Kaskodan para alabilmek için aracını uçurumdan yuvarladı, System.String[]

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sigorta şirketinden para alabilmek için otomobilini uçurumdan yuvarladığı iddia edilen T.K.'nin oyununu jandarma bozdu. Jandarma, savcının talimatı ile T.K.'nin cep telefonunu incelerken, kaskodan para almak için aracını uçurumdan yuvarladığını tespit etti.

Dün saat 22.30 sıralarında, T.K. jandarmayı arayarak otomobilinin Sapanca Akçay Mahallesi'nde dere yatağına uçtuğunu ihbar etti. Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Jandarma, 54 ZA 910 plakalı otomobilin yaklaşık 35 metre mesafeden Akçay Deresi'ne yuvarlandığını, aracın çalışır vaziyette olduğunu belirlerken, son anda araçtan atladığını beyan eden T.K.'nin en ufak bir yarasının bile olmadığını gördü.

Jandarma, olayın trafik kazası olmadığı şüphesi üzerine Cumhuriyet Savcısı'na konu hakkında bilgi verdi. Savcının talimatı üzerine T.K.'nin cep telefonunu incelendi. Olay yerine gelen trafik ekibi de olayın trafik kazası olmadığı kanısına vardı. T.K.'nin cep telefonundaki WhatsApp yazışmaları incelendiğinde, otomobilini perte çıkarıp kaskodan yararlanmak amacı ile böyle bir plan yaptığı tespit edildi.

Olay hakkında tekrar Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Bunun üzerine T.K. hakkında 'suç uydurma' suçundan soruşturma başlatıldı. Araç ise bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Jandarma, Sigorta, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:37 Kaynak: DHA
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